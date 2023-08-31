رنا رئيس بشعر كيرلي مفعمة بالشباب

شاركت الفنانة الشابه رنا رئيس متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت رنا رئيس بإطلالة شبابية، محتشمة جذابة، حيث ارتدت جمبسوت كب، صمم من قماش أبيض ناعم، يتوسطه حزام ذهبي، عكست قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وفضلت قصة الكيرلي لتبرز شبابها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

رنا رئيس

رنا رئيس (مواليد 14 ديسمبر 1999) هي ممثلة مصرية.بدأت مشوارها التمثيلي في 2017 بمسلسل وضع أمني.

ولدت رنا في 14 ديسمبر 1999 بمدينة القاهرة، مصر. والدتها عملت في مجال الماكياج في الوسط الفني بينما والدها عمل كمهندس.