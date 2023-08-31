المعارضة في الغابون تدعو الجيش لاستكمال فرز الأصوات

ويبدو أن انقلاب الغابون أعطى حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بعض الأمل في البلاد.

وبعد أن شكرو المعارضون بحرارة الجيش على وقوفه ضد "انقلاب انتخابي"، طالبه من الجيش إلى استكمال فرز الأصوات من الانتخابات العامة التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي.

وتدعي أن النتائج ستظهر فوز زعيم المعارضة أوندو أوسا في التصويت.

استولى الجيش على السلطة في الغابون بعد ساعات فقط من إعلان فوز الرئيس المخلوع علي بونغو في الانتخابات الرئاسية، مدعيا أن النتائج كانت مزورة.

وأعطى ذلك أوسا 30.77 في المائة من الأصوات مقابل 64.27 في المائة لبونغو.

بعد توليه السلطة ، "ألغى" الجيش الانتخابات وحل جميع المؤسسات. وأعلنت يوم الخميس أن الجنرال برايس أوليغي نغويما سيؤدي اليمين الدستورية بصفته «رئيسا للمرحلة الانتقالية»، دون تحديد المدة التي ستستمر فيها هذه الفترة.

كما دعت منصة أوسا Alternance 2023 الجيش لمناقشة الوضع في "إطار وطني ومسؤول".

وتقول إنها تأمل في أن يجدوا معا أفضل حل للبلاد ويسمحوا لها بالخروج أقوى.



عقب إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة، أعلن عسكريون في الجيش الغابوني سيطرتهم على السلطة وإغلاقهم لحدود البلاد معتبرين أن نتائج الانتخابات باطلة.

إذا فمن هو الرئيس علي بونغو؟

سياسي غابوني شغل منصب رئيس الغابون بعد فوزه في الانتخابات عام 2009

درس في باريس بجامعة بانتيون سوربون.

والده عمر بونغو الذي كان رئيسا للغابون منذ عام 1967 حتى وفاته عام 2009

خلال فترة رئاسة والده، شغل منصب وزير الشؤون الخارجية 1989-1991.

وزيرا للدفاع بين 1999-2009

في أكتوبر 2018، أصيب بونغو بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة 10 أشهر دون ظهور علني.

على الرغم من استمرار معاناته من صعوبات في الحركة، قام في الأشهر الأخيرة بجولات في كل أنحاء البلاد وبزيارات رسمية إلى الخارج.

الأربعاء، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الغابون فوز علي بونغو بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 بالمئة من الأصوات.