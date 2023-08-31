9 شروط للتقديم على وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

بعد إعلان مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديه، زادت معدلات البحث عنه لمعرفة شروط وموعد التقديم والتخصصات المطلوبة للتوظيف.

وأوضح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عبر موقعه الإلكتروني أن التقديم متاح للمواطنين السعوديين فقط ممن تجاوزوا سن الـ 18 عامًا.

مواعيد التقديم على وظائفمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

وحدد المجمع مواعيد التقديم على المجالات المطلوبة كالتالي:

الهندسة، التقنية، الفنية، المراقبة والتحكم، العلاقات العامة والإعلام، يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 18 صفر 1445هـ/ 3 سبتمبر 2023م.

التسويق والبيع، الدراسات القرآنية، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، ويبدأ التقديم يوم الخميس الموافق 22 صفر 1445هـ/ 7 سبتمبر 2023م.

ومن المقرر أن يفتح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف باب التقديم على الوظائف وفق التواريخ المحددة في الإعلان ومن خلال الدخول على بوابة نفاذ الوطنية.

شروط وظائف مجمع طباعة المصحف

ووضع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على وظائفه وهي:

أن يكون المتقدم للوظائف المحددة في الإعلان سعودي الجنسية. التفرغ التام للوظيفة. أن يكون المرشح لائقاً صحياً. أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية. الخبرات والدورات يجب أن تكون في نفس مجال الوظيفة المعلن عنها. سيتم استبعاد الطلب غير المكتمل. جميع المؤهلات العلمية من خارج المملكة يجب ان تكون من جهات معترف بها لدى وزارة التعليم ويكون قد تم إصدار قرار معادلة للمؤهل. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. المستندات المطلوبة ترسل بصيغة ملفات (PDF).

وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف..ارشادات عامة للتقديم