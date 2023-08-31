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الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

ريهام عبدالغفور تعتمد فستان الكورسية وسط الزهور

بوابة الوفد الإلكترونية

خضعت الفنانة ريهام عبدالغفور لجلسة تصوير جديده وسط الزهور لتشرق كالزهرة وسطهم بإطلالة ناعمة مفعمة بالأنوثة والجاذبية دون تكلف.
وبدت ريهام عبدالغفور بإطلالة جذابة للغاية تشبه عارضات الأزياء في الرقة والنعومة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم مواكب لأحدث صيحات الموضة بقصة الكورسية، الكب، صمم من قماش الساتان باللون الكناري، وتزينت ببعض الاكسسوارات الناعمة.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة  ذيل الحصان بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.
ريهام عبدالغفور 
ريهام عبد الغفور (6 سبتمبر 1978 -)، ممثلة مصرية، ابنه الفنان  اشرف عبدالغفور.
هي ابنة الممثل أشرف عبد الغفور، تخرجت من كلية التجارة قسم لغة إنجليزية. كان الجزء الثاني من مسلسل «زيزينيا» بالعام 2000 باكورة أعمالها، اشتهرت في الأدوار المركبة.

حياتها الأسرية
تزوجت رجل من خارج الوسط الفني وأنجبا ابنهما يوسف، وبعد طلاقهما تزوجت من «شريف الشوبكي» وأنجبا ابنهما «فاروق».

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