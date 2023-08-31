إيقاف حفر أساسات على أراضي زراعية بوحده مير بالقوصية فى أسيوط

نفذت الوحدة المحلية بمير، بقيادة صفاء بدوي، بتنفيذ إجراءات للتصدي للتعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بما يشمل البناء بدون ترخيص، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد عزت عبدالهادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية.

وفي إطار هذه الإجراءات، قامت الوحدة المحلية بمير بردم حفر أساسات تم تنفيذها على أرض زراعية في قرية مير، وذلك على مساحة تقدر بحوالي 100 متر، يأتي هذا الإجراء كجزء من الجهود الرامية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تدهورها وتلفها.

وأكد اللواء محمد عزت على أهمية التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الرقابة لمنع حدوث أي تعديات على الأراضي الزراعية. ذلك من أجل الحفاظ على هذه الأراضي المهمة ومنع حدوث التآكل والتبديد التي تؤثر على النظام الزراعي وتعيق التنمية المستدامة.

ويُعَدُ هذا الإجراء تجسيدًا للالتزام القوي والحازم للوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية في التصدي لأي مخالفات وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتأكيدًا على أهمية الحفاظ على قواعد البناء والترخيص، وتعزيزاً للتنمية المستدامة في المنطقة.

رد حفر أساسات على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه أسيوط

رد حفر أساسات على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه أسيوط

رد حفر أساسات على أراضي زراعيه بوحده مير بالقوصيه أسيوط