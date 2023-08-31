وظائف شاغرة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

طرح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عدد من الوظائف الشاغرة لديه لمن يحمل الجنسية السعودية فقط، وغير مرتبط بعمل أخر حيث أنه اشترط التفرغ التام.

وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المجالات المطلوبة

وأعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عبر موقعه الإلكتروني أنه في حاجة لشغل وظائف في المجالات التالية:

الهندسة، التقنية، الفنية، المراقبة والتحكم، العلاقات العامة والإعلام.

التسويق والبيع، الدراسات القرآنية، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية.

شروط وظائف مجمع طباعة المصحف

ووضع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على وظائفه وهي:

أن يكون المتقدم للوظائف المحددة في الإعلان سعودي الجنسية. التفرغ التام للوظيفة. أن يكون المرشح لائقاً صحياً. أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية. الخبرات والدورات يجب أن تكون في نفس مجال الوظيفة المعلن عنها. سيتم استبعاد الطلب غير المكتمل. جميع المؤهلات العلمية من خارج المملكة يجب ان تكون من جهات معترف بها لدى وزارة التعليم ويكون قد تم إصدار قرار معادلة للمؤهل. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. المستندات المطلوبة ترسل بصيغة ملفات (PDF).

وظائف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف..ارشادات عامة للتقديم

يجب على المتقدم تسجيل رقم الجوال والبريد الالكتروني بشكل صحيح عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع حيث سيتم من خلالها التواصل مع المتقدمين على الوظائف الشاغرة في حال ترشيحهم.

على الراغبين في التقدم على الوظائف المذكورة ممن تنطبق عليهم الشروط تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة عبر بوابة التوظيف الخاصة بالمجمع.

ومن المقرر أن يفتح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف باب التقديم ويتم تفعيل رابط التوظيف يوم الأحد الموافق 18 صفر 1445هـ/ 3 سبتمبر 2023م، ويغلق باب التقديم يوم الحد الموافق 25 صفر 1445هـ/ 10 سبتمبر 2023م.