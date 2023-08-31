الزمالك مواليد 2005 يفوز على النوبي بالإسماعيلية 4-0

‏فاز فريق نادي الزمالك لكرة القدم مواليد ٢٠٠٥ على النوبي بالإسماعيلية بأربعة أهداف دون مقابل، في المواهة التي جمعت الطرفين ضمن ثاني المباريات الودية بالمعسكر المغلق المقام حاليا في محافظة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.

الزمالك مواليد 2005 يفوز على النوبي بالإسماعيلية

يعسكر الزمالك مواليد 2005 في الإسماعيلي بقيادة محمد عبد الله المدير الفني للفارس الأبيض، وسجل أهداف الفريق في النوبي كل من عبد الرحمن كمال "مُرجن" و عمار ياسر، بواقع هدفين لكل لاعب.

وحرص الكابتن حازم إمام نائب مدير قطاع الناشئين في نادي الزمالك، على حضور اللقاء الودي اليوم الخميس، بعدما كان بصحبة فرق عام ٢٠٠٣ و عام ٢٠٠٥ ومنذ انطلاقة معسكر الفريق الإعدادي المقام في مدينة الإسماعيلية.

يذكر أن نادي الزمالك بدأ المعسكر الإعدادي للموسم الجديد لفريق 2005 في مدينة الإسماعيلية يوم الإثنين الماض.