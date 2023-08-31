ميكالي يستدعي ثنائي الزمالك لقائمة منتخب مصر الأولمبي

‏أعلن البرازيلى روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن قائمة الفراعنة لخوض سبتمبر 2023 والذي سيشهد خوض المنتخب لمباراتين وديتين أمام منتخب روسيا.

ميكالي يستدعي ثنائي الزمالك لقائمة المنتخب الأولمبي

وضمت قائمة المنتخب من الزمالك كل من، محمد طارق و حاتم محمد "سكر" .

وينتظم المنتخب الأولمبي فى معسكر إعداد بالعين السخنة في الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر المقبل ، يتخلله مباراتين وديتين مع نظيره الروسي يومي 7 و 11 سبتمبر المقبل باستاد السويس ضمن معسكر الفراعنة استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.‏

ويخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي معسكرًا تحضيريًا في شهر سبتمبر المقبل 2023 استعدادًا لبطولة أولمبياد باريس 2024.

وضمت قائمة منتخب مصر الاولمبي كل من:-

في حراسة المرمى: حمزة علاء - محمد أحمد السيد - علي محمد سيحا - باشا محمد باشا.

في خط الدفاع: حاتم سكر - محمد طارق - محمد مغربي - أحمد عيد - أحمد سيد عبدالنبي - محمد سمير - خالد محمد عوض - محمد حمدي - عمر فايد.

في خط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، علي محمود "زعزع"، مصطفى سعد، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاتة، أحمد نادر حواش، مصطفى أشرف، أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: عبدالرحمن عاطف "أجويرو"، بلال مظهر.