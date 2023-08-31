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الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هالة صدقي تهنئ صناع عمل مسلسل جعفر العمدة بعد نجاحهم بإكتساح (شاهد)

هالة صدقي
هالة صدقي

شاركت الفنانة هالة صدقي محبيها ومتابعيها، صورة جمعتها مع الفنان محمد رمضان بطل مسلسل "جعفر العمدة" والمخرج محمد سامي خلال "مهرجان القاهرة للدراما"، أشارت من خلالها رسالة تهنئة الى أبطال العمل والعاملين فيه، بسبب حصول المسلسل على جوائز عدة في "مهرجان القاهرة للدراما" في نسخته الثانية، الذي أُقيم في مدينة العلمين الجديدة ورأسه الفنان يحيى الفخراني، منها جوائز أفضل مسلسل وأفضل مخرج لمحمد سامي وأفضل تأليف لمحمد سامي ومهاب طارق وأفضل ممثل برأي الجمهور لبطله محمد رمضان، بجانب جائزة خاصة قُدّمت لها شخصياً.

هالة صدقي 

هالة صدقي تهنئ صناع عمل جعفر العمدة "مبروك من أكبر نجم لأصغر نجم"

أضافت هالة صدقي، التي قدّمت دور "الملكة صفصف" في المسلسل قائلة: "مبروك لأسرة "جعفر العمدة" من أكبر نجم لأصغر عامل مبروك علينا حب الناس ودعمهم وتشجيعنا، شكراً للشركة المتحدة ومبروك لشركة الإنتاج الأستاذ محمد سعدي وشكراً لمدينة العلمين الساحرة لاستقبال نجوم مصر".

هالة صدقي 

مسلسل جعفر العمدة

من ناحية اخري، يُذكر أن صنّاع مسلسل "جعفر العمدة" أعلنوا عن وجود جزء ثانٍ منه سيُعرض في موسم رمضان 2025، وهو بطولة: محمد رمضان ومي كساب وأحمد داش وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف مهاب ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.

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