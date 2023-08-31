مصر تخطط لتصدير 8 % من إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا

قال نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية عفيفى بدوى، إن مصر اتخذت خطوات جادة نحو اعداد استراتجية وطنيه للهيدروجين الاخضر، وعقدت اتفاقيات دولية عديدة، تهدف الى تنويع مصادر الطاقة وتوطين تلك الصناعة فى مصر، وخاصة فى المنطقة الصناعية .

ياتى ذلك فى اطار استراتيجيتها التى تستهدف الوصول الى 8%من السوق العالمى للهيدروجين فى اطار الدعم المتواصل للقيادة السياسية والمقومات التى تتمتع بها مصر .

ويشار الى ان الهيدروجين الاخضر، هو وقود عالمى وخفيف وعال التفاعل، من خلال عملية كيمائية تعرف باسم التحليل الكهربائى، تستخدم هذه الطريقة تيارا كهربائيا لفصل الهيدروجين عن الاكسجين فى الماء، اذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة فستنتج طاقة دون انبعاث ثانى اكسيد الكربون فى الغلاف الجوى .

وذكر نائب رئيس الشعبة العامة، ان انعكاس الهيدروجين الاخضرعلى السوق المحلى ايجابى، حيث يمكن استخدامه على نطاق واسع فى تشغيل السيارات والشاحنات الكهربائية، التى تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، وسفن الحاويات التى تعمل بالامونيا السائلة المصنوعة من الهيدروجين اضافة الى انها تستخدم كمصافى "الفولاذ الاخضر"، التي تحرق الهيدروجين كمصدر للحرارة بدلا من الفحم، فيما يستخدم فى توربينات كهربائية تعمل بالهيدروجين يمكنها توليد الكهرباء فى اوقات ذروة الطلب للمساعدة فى تثبيت شبكة الكهرباء كما يمكن ان تكون بديل للغاز الطبيعى للطبخ والتدفئة فى المنازل.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منتدى شرق المتوسط الهدف منه إتاحة المساهمة في تصدير الغاز واستخدام الطاقة المتجددة.

وتابع الرئيس السيسي، أن الربط الكهربائي يتم مع اليونان وإيطاليا أيضًا، وهناك محطات غاز مسال في إدكو مريوط، ومن المقرر أن يتم تصديره لدول الشمال، لافتًا أن الهيدروجين الأخضر يعد الفرصة الذهبية لتوليد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح من المتوقع أن تحقق نقلة كبيرة.

الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر هو وقود خفيف عالي التفاعل خالٍ من الكربون حيث يتم فصله من الماء من خلال فصل الهيدروجين عن الأكسجين فيما يُعرف "بالتحليل الكهربائي" فتنتج طاقة دون انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

يعد عنصر الهيدروجين هو الأكثر وفرة في الكون.

يسهم الهيدروجين الأخضر في حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري نظرًا لأنه يعتمد على إزالة الكربون وتقليص نسبته في الهواء.

يحتاج إلى طاقة كبيرة من مصادر متجددة مثل الرياح والشمس.