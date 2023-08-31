إصابة 4أشخاص في حادث انقلاب سيارة بوادي النطرون

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق وادي النطرون / الضبعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج ،وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة ، وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، حيث أكدت المعاينة إنقلاب سيارة ملاكي الكيلو 135 بطريق وادي النطرون / الضبعة

أسفرت الواقعة عن إصابة كل من نسمه ب.ش.35سنة ،تميم ش.ع.8سنوات ،مي أ.ع.31سنة ،عنود أ.ع.23سنة ،بكسور وكدمات متفرقة بالجسم .

تم نقل المصابين إلي مستشفى وادي النطرون التخصصي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق