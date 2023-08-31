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الخميس 31 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 4أشخاص في حادث انقلاب سيارة بوادي النطرون

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق وادي النطرون / الضبعة.

 انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج ،وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة ، وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، حيث أكدت المعاينة إنقلاب سيارة ملاكي الكيلو 135 بطريق وادي النطرون / الضبعة

أسفرت الواقعة عن إصابة كل من نسمه ب.ش.35سنة ،تميم ش.ع.8سنوات ،مي أ.ع.31سنة ،عنود أ.ع.23سنة ،بكسور وكدمات متفرقة بالجسم .

تم نقل المصابين إلي مستشفى وادي النطرون التخصصي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق