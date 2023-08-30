محمد حماقي تريند "يوتيوب" بـ دلعنا كتير

تواصل أحدث أغنيات الفنان محمد حماقي، وتحمل اسم “دلعنا كتير”، صدارة قائمة الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على 2 مليون و 100 ألف مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية دلعنا كتير، لـ محمد حماقي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي وتوزيع تميم، وتقول كلماتها:" دلّعنا كتير نتدلّع بقى

دي فرصة عمر جديد اتلقى

‎وعملت حاجات! اعمللي حاجات

‎وزي أنا بقى ما اديتك هات

‎قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني

‎قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني

‎قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه

‎هننا كتير قدمنا العسل

‎واللي لا يمكن يحصل أهو حصل

‎وأنا برضه كمان محتاج روقان

‎حنية تكفي ميتين فدان

‎قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني

‎قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني

‎قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه ".



آخر الإصدارات الغنائية لـ محمد حماقي

وكانت آخر الإصدارات الغنائية للفنان محمد حماقي، أغنية "حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها: " أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة.. بترقص طبلة

تفاصيل مختلفة جديدة

كدا هنطووووول كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المغازلة.. حبيت المغازلة

يخربيت التوليفة الملكة طالعة نازلة.. الملكة طالعة نازلة

لا.. نزلة طالعة

كدا هنطووووول كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك

أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك

كدا هنطووووول هنطول هنطول

كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة..

رقص طبلة بترقص طبلة

حبيت المقابلة حبيت المقابلة

الملكة طالعة نازلة

بترقص بترقص طبلة

كدا هنطووووول

كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

حبيت المقابلة.. أنا حبيت المقابلة .. حبيت المقابلة ".