بوتين يبحث مع مودي تطوير العلاقات الروسية الهندية

أجرى الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي، "ناريندرا مودي"، بحث فيها الزعيمان تطوير العلاقات الروسية الهندية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين.

جاء ذلك فيما أفادت به الخدمة الصحفية للكرملين، حيث ناقش الرئيسان مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مجال الفضاء، وبحثا التعاون في مجالات الطاقة وإنشاء البنى التحتية للنقل.

كذلك ناقش الرئيسان نتائج قمة "بريكس"، وشددا على أهمية توسيع المنظمة، وتبادلا وجهات النظر بشأن قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نيودلهي.

من ناحية أخرى، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات الخارجية، وصرح بأن روسيا جاءت في العام الماضي 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم متفوقة على ألمانيا.

التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية في روسيا

وقال بوتين، يوم الثلاثاء في اجتماع حكومي حول التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية في روسيا: "رغم التوقعات المتشائمة التي تم تقديمها، والتي لا يزال بعض الخبراء يطلقونها وخاصة لدى الغربيين، صنفت روسيا بحلول نهاية العام 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم".

وأشار بوتين، إلى أن روسيا، بحسب بيانات البنك الدولي وتحديدا معيار الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتعادل القوة الشرائية (PPP) احتلت المرتبة الخامسة ضمن أكبر الاقتصادات العالمية بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان متفوقة على ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي).