صحيفة ألمانية تكشف كواليس مُحادثات بوتين وشولتس وماكرون

فوجئا المستشار الألماني، "أولاف شولتس"، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برد فعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على العقوبات خلال محادثة هاتفية في 4 مارس 2022، حسبما أفادت صحيفة "بيلد"، مساء اليوم الاثنين.

جاء ذلك في حوار بين شولتس وماكرون نشرته الجريدة، حيث يقول شولتس لماكرون: "ثمة ما يقلقني أكثر من المفاوضات: بوتين لم يشتك من العقوبات على الإطلاق. لا أعرف ما إذا كان قد فعل نفس الشيء في حديثه معك. إنه حتى لم يشر إليها".

إضافة إلى ذلك اشتكى شولتس من أن بوتين كان مهتما فقط بالتوصل إلى حلول وسط بشأن القضية الأوكرانية، لا سيما نزع السلاح واجتثاث النازية.

الإجراءات التقييدية المُتخذة ضد روسيا

بدوره اعترف ماكرون بأنه أيضا لم يتلق أي شكاوى من الرئيس الروسي بشأن الإجراءات التقييدية المتخذة ضد روسيا.

وأكد بوتين غير مرة على أن موسكو لا تسعى إلى تصعيد الصراع الأوكراني، وإنما تسعى إلى إنهائه. في الوقت نفسه، تتحدث الدول الغربية باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة القتال، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها، فيما ذكرت روسيا مرارا وتكرارا أن المساعدات العسكرية الأجنبية لا تبشر بأي خير لأوكرانيا، ولا تؤدي سوى إلى إطالة أمد الأزمة.

من ناحية أخرى، أجرى الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي، "ناريندرا مودي"، بحث فيها الزعيمان تطوير العلاقات الروسية الهندية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين.

جاء ذلك فيما أفادت به الخدمة الصحفية للكرملين، حيث ناقش الرئيسان مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مجال الفضاء، وبحثا التعاون في مجالات الطاقة وإنشاء البنى التحتية للنقل.

كذلك ناقش الرئيسان نتائج قمة "بريكس"، وشددا على أهمية توسيع المنظمة، وتبادلا وجهات النظر بشأن قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نيودلهي.