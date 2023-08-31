طوارئ بغرفة كفرالشيخ لافتتاح معرض أهلا مدرستي 2023

تشهد الغرفة التجارية لكفرالشيخ، برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة، حالة طواريء حيث تجري الاستعدادات علي قدم وساق لافتتاح معرض الغرفة اهلا مدرستي .



وأضاف عبدالغفار، أن الغرفة وضعت خطة الاستعداد لاستقبال الموسم الدراسي الجديد 2023-2024 ومناقشة سبل تنظيم معرض أهلًا مدارس، مشيرًا إلى اهتمام الغرفة بتقديم خدمة مجتمعية من خلال تنظيم معرض أهلًا مدارس، لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل دخول المدارس وتنشيط حركة التجارة الداخلية دعمًا للاقتصاد القومي.



وشدد على أهمية المعرض لدعم المواطنين، بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية ، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسي الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من " الأدوات الكتابية - الملابس- الأحذية والمنتجات الجلدية – المواد الغذائية – الحاسب الآلي " ، وغيرها من كافة مستلزمات المدارس .



وأكد أهمية مراعاة كافة العوامل لإنجاح هذا المعرض أسوة بالمعارض السابقة التي حققت نجاحًا كبيرًا على أن يشمل المعرض القادم كافة مستلزمات المدراس مع وضع تخفيضات مناسبة على أسعارها ، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي يأتي وسط التحديات التي يتم مواجهتها أثناء الاستعداد وتنظيم المعرض.



كما كلف لجنة المعارض برئاسة الأستاذ حجازي الشراكي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المعارض بناء علي قرار مجلس إدارة الغرفة بالعمل تنظيم المعرض، ومتطلبات العارضين في القطاعات المختلفة، والوقوف علي وإيجابيات وسلبيات المعارض السابقة من أجل تنظيم معرض مناسب يلبي كافة احتياجات المواطنين ، ويحقق الهدف الأسمى منه وهو تقديم خدمة مجتمعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا في دخول الموسم الدراسي الجديد.



وأوضح أن الخصومات داخل المعرض ستصل إلي 25٪ علي جميع المعروضات، وان الغرفة تقوم بتسليم العارض جناح داخل المعرض دون أي مقابل مادي فقط مقابل نسبة خصم حقيقية للمواطن، وان الغرفة سوف تقوم بتسير سيارات تجوب القري الاكثر فقرا تكون عبارة عن مكتبة متنقلة بالإضافة الي المكتبات ومحال الاحذية والشنط والزي المدرسي التي تشارك من اماكنها..