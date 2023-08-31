"نائب محافظ البحيرة" تترأس الإجتماع الأول لمجلس الصحة الإقليمي

عُقد اليوم بمكتبة مصر العامة بدمنهور، الإجتماع الأول لمجلس الصحة الإقليمي، برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك بحضور الدكتور أسامة البلكي الرئيس المفوض للمجلس، والدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة ومقرر المجلس، وقيادات الصحة والتأمين الصحي وأمانة المراكز المتخصصة بالبحيرة، ونقباء الأطباء والصيادلة والأسنان والتمريض ومدير مستشفي دمنهور التعليمي ومديرى مستشفيات إيتاي البارود وحميات دمنهور ودمنهور العسكري، ومديري الإدارات الصحية بأبو حمص وكوم حمادة ومديري الإدارات العامة للطب العلاجي والأمراض المتوطنة والطب الوقائي ومديري إدارات الرعاية الأساسية وصحة البيئة وتنظيم الأسرة وصندوق دعم الدواء بالمحافظة ومسئول المبادرات الصحية ورئيس فرع مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن إنعقاد مجلس الصحة الإقليمي بهذه المشاركة الواسعة من كافة المؤسسات المعنية بقطاع الصحة، تأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، والتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتلبية احتياجاتهم فى شتى المجالات والقطاعات لا سيما قطاع الصحة، مؤكدة أن الهدف من المجلس هو توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف جميع المستشفيات المختلفة بإختلاف الجهات التابعة لها بهدف خدمة المريض ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشارت بلبع، إلي أهمية التكامل بين قطاعات الصحة بالمحافظة لتنفيذ خطة وإستراتيجية المجلس، وذلك فى إطار رفع جودة الخدمات الصحية والعمل على تلافي السلبيات ونشر الوعي والثقافة الصحية بين المواطنين، مؤكدة على أهمية متابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جانبه أعرب الدكتور أسامة البلكي، عن سعادته لتفعيل دور المجلس علي أرض المحافظة، حيث أشار إلي أهميته فى التنسيق والمتابعة وتنفيذ المهام والأهداف، كما قام بتقديم عرضاً تناول فيه إستراتيجية المجلس وخطته ورؤيته من خلال نظام صحي متكامل يتمتع من خلاله كافة المواطنين بحياة صحية سليمة مع التغطية الشاملة والتدخل المبكر والحماية لغير القادرين، كما أستعرض مهام المجلس ومنها وضع الخطة الإستراتيجية وإعادة توزيع الخدمات ومتابعة المبادرات الرئاسية على أرض الواقع وموقف المحافظة من الأوبئة وتحديد الاحتياجات الصحية للمواطنين وخاصًة القادرون بإختلاف" وكذا توافر الأمصال والألبان، بالإضافة إلي إعداد الخطط الاستباقية لإدارة الأزمات، والإشراف على مساهمات المجتمع المدني.

وتناول عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصحة وسبل مواجهتها، وكذا قام بإلقاء الضوء على محاور الإستراتيجية القومية فى محور الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ومحور الشباب وصحة المراهقين وتمكين المرأة، ومحور الإعلام والتواصل الإجتماعي، هذا بالإضافة إلي دور مجلس الصحة الإقليمي لدعم إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه أكد الدكتور هاني جميعه، علي أن مجلس الصحة الإقليمي هو المظلة الرئيسية للاستفادة من كافة التجارب والخبرات، مؤكداً على أن ما شهده قطاع الصحة خلال الأربع سنوات الماضية يمثل إعجازًا وتحديًا على كافة المستويات.

وخلال إجتماع المجلس قامت نائب محافظ البحيرة بتكريم الدكتور حمودة الجزار، بمناسبة ترقيته وتوليه منصب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وقدمت له شهادة تقدير، تقديراً لجهوده الملموسة خلال فترة عمله وكيلا لمديرية الصحة بالبحيرة وجهوده فى دعم والنهوض بمنظومة الصحة على أرض المحافظة، متمنية له دوام التوفيق.