قافلة سكانية شاملة بقرية النبيرة بإيتاي البارود

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع جامعة دمنهور، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود ، قافلة سكانية بقرية النبيرة بمشاركة أساتذة متخصصون تم خلالها الكشف المجاني على 331 من أهالي القرية بمختلف التخصصات ( نساء - باطنة - أسنان - قياس ضغط وسكر - أطفال - تنظيم أسرة -استكشاف مبكر للسرطان)

وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية " رش وتجريع وعلاج جماعى" لعدد 2113 رأس ماشية بالإضافة الي توزيع 100 اسطوانة غاز على أهالي القرية.

وبقطاع الزراعة تم عقد ندوة للمزارعين حول الإرشاد الزراعي للمبيدات وإرشادات عن موسم الحصاد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين ، وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم افضل الخدمات.