هيئة "تعاونيات الإسكان" تشارك في وضع قانون التعاونيات الموحد بأفريقيا .. صور

شاركت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المصرية، في الاجتماع التشاوري لمناقشة مشروع القانون النموذجي الموحد للتعاونيات في أفريقيا، في العاصمة الكينية نيروبي.



وقد أناب اللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، نظرا لإرتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد،وفدامن الهيئة برئاسة اللواء مهندس خالد علم الدين نائب رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والمستشار عاطف ناصف الخبير الوطني بالهيئة، للمشاركة في وضع التعديلات المقترحة لمشروع القانون الموحد للتعاونيات بأفريقيا.

وتناول الاجتماع، مراجعة مشروع القانون النموذجي الموحد للتعاونيات في أفريقيا، وإضافة بعض التعديلات عليه؛ تمهيدا لعرضه فيالجلسة العامة على مجلس النواب الإفريقي العام، واعتماده بشكل نهائي.

وفي ذات الصدد، قال اللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن نموذج قانون التعاونيات الموحد في افريقيا يجعل الترابط الاقليمي والافريقي حزمة واحدة نحو عمران القارة الافريقية، لذا فأن ذلك يأتي من خلال تبادل وجهات النظر فيتطبيق قانون التعاونيات الموحد للدول المشاركة .

ونوه، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى انه في نوفمبر 2022، وافق البرلمان الأفريقي العام على اقتراح من لجنة الشؤونالنقدية والمالية لوضع قانون نموذجي للتعاونيات.

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس خالد علم الدين نائب رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن مشروع قانون التعاونيات الموحد فيأفريقيا، سيعمل على إبراز دور التعاونيات في القارة، ومن خلاله ستتمكن من تقديم أداء فعال في بيئة عمل وفق أطر تنظيمية محددةستجعلها تحرز تقدما ملحوظا في العمل التعاوني بقارة أفريقيا.

واوضح المستشار عاطف واصف، الخبير الوطني بهيئة التعاونيات، القصد من القانون النموذجي على انه يكون صكا قانونيا يمكن للدولالأعضاء في الاتحاد الأفريقي استخدامها أو تكييفها لتوفير التوجيه للقانون وحتى صانعي السياسات بشأن إدارة التعاونيات وعملياتها.

حضر الاجتماع أعضاء برلمان عموم أفريقيا للشئون النقدية والمالية، وأعضاء البرلمانات الإقليمية والوطنية، ومفوضية الاتحادالأفريقي،والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، والمجلس الاقتصادي والثقافي للاتحاد الأفريقي، وعدد من منظمات المجتمع المدني.











