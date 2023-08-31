ندوة عن أهمية العمل التطوعى بالمنيا

نفذ الكيان الشبابى كوادر شباب المنيا، بمركز شباب مدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، لقاء تعريفي عن الكيان وطبيعة العمل واللجان الخاصة بالكيان ، ومهام ودور أعضاء الكيان ، ودور مراكز الشباب ، وأهميه العمل التطوعي.

والمهارات الشخصية وتطوير الذات، وجاء ذلك بحضور محمد سمير منسق الكيان، عمرو رجب نائب المنسق واللجنة الاستشارية للكيان، نادية عبد الله ،عمرو الجبالى وخلف احمد ، هيثم العربي، محمود منازع، مسؤولي إداره مركز شباب ديرمواس، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الكيان، ويأتى ذلك فى ضوء الاهتمام بعمل الكيانات الشبابية ، وتبنى افكار الشباب فى ضوء رؤية الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، منسقي ملف الكيانات الشبابية الدكتور محمد حمدي، والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة لمديرية الشباب والرياضة.