قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة إنقطاع المياه اليوم الخميس عن مناطق “عين شمس، مصر الجديدة ، مدينة نصر، و الحى العاشر” وذلك اعتباراً من الساعة 10 من مساء يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 وحتي الساعة 10 من صباح يوم السبت الموافق 2/9/2023 لمدة 12 ساعة.

وقالت الشركة إن سبب الانقطاع ياتي للقيام باعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم بشارع عبد الحميد بدوى أمام الكلية الحربية.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥

يذكر أن المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، تفقد أعمال الاحلال والتجديد بخط 1200 بشارع عبد الحميد بدوى امام سور الكلية الحربية بطول 800 متر والذى تم الانتهاء منه خلال 72 ساعة وكان محدد له 10 ايام فى اسرع عملية تنفيذ لخط بهذا الحجم وبمنطقة حيوية جدا دون تعطيل لحركة المرور وتعمل الشركات المنفذه حاليا على الانتهاء من تنفيذ الغرف التى تخدم مسارات الخط.

الخط يخدم اكثر من مليون و 500 الف مواطن بمناطق مصر الجديدة ومساكن شيراتون ومدينة نصر

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى ان الخط يخدم اكثر من مليون و 500 الف مواطن بمناطق مصر الجديدة ومساكن شيراتون ومدينة نصر وبعض المناطق الاخرى وتم انشاؤه من اكثر من 40 عاما وانتهى عمرة الافتراضى وتعرض للكسر اكثر من مرة وتبلغ التكلفة الفعلية لاعمال الاحلال وتجديد 40 مليون جنيه.

الانتهاء من تنفيذ الغرف سيتم الاعلان عن قطع المياه تمهيدا للبدء فى عمل التوصيلات النهائية

اوضح انه فور الانتهاء من تنفيذ الغرف سيتم الاعلان عن قطع المياه تمهيدا للبدء فى عمل التوصيلات النهائية وادخال الخط الخدمة لخدمة المناطق التى كانت تتاثر بالكسر المتكرر مشيرا ان هناك متابعة مستمرة للاعمال التى تجرى حاليا وحتى الانتهاء من الربط وادخال الخط الخدمة