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الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس

بوابة الوفد الإلكترونية

ننشر سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات، اليوم الخميس 31 أغسطس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

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سعر صرف الدينار الكويتي في ختام تعاملات الخميس

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أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

 

الريال السعودي:

 أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الريال السعودي حققَّتْ في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الريال السعودي بلغت في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 7.95 للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم الإماراتي:

  أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سجَّلتْ في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي حققت في البنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم الإماراتي بلغت في بنك مصر 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 8.22 للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

 أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجَّلتْ في البنك الأهلي المصري، شراء 99.10 جنيه للشراء، 100.12 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.77 جنيه للشراء، و100.44 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققتْ في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.50 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30  جنيه للشراء، و100.50 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.77 جنيه للشراء، 100.12 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48  للشراء، 100.44 جنيه للبيع.

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