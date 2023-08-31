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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أعضاء برلماني الطلائع والشباب يزورون مشروعات "حياة كريمة" بالقليوبية

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة ، جولة ميدانية لــ 60 عضو من أعضاء برلماني الطلائع والشباب ، لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركزي  شباب "منية شبين القناطر " و "عرب جهينة" في القليوبية،  بالتنسيق مع مديرية  الشباب والرياضة ، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " صيف شبابـنا" التي تستهدف تشجيع النشء والشباب على المشاركة الفعّالة في المجتمع، وتعزيز روح الابتكار والريادة لديهم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطورهم المهني، وكذا زيارة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات .

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تضمنت الجولة زيارة المشاركين لحجم الانجازات التي تمت علي أرض الواقع داخل مركزي شباب"  منية شبين القناطر "  و "عرب جهينة"  حيث شاهدوا التطوير الشامل المبني  ( الإداري ، وصالة الجيمانزيوم ، ومكتبه إلكترونية  ، حديقه العاب للطفل)  ،  وكذا تفقدوا المبني الإداري وملعب كرة القدم المطور) داخل مركز شباب عرب جهينة  .

واستمع المشاركون خلال الجولة إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات التي تهدف إلى تغيير واقع الريف المصري للأفضل، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات تعكس مدى اهتمام الدولة بتحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز التنمية الشاملة و بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير الخدمات المقدمة للنشء والشباب .

يُذكر أن مبادرة « صيف شبابـنا » تعمل على تعزيز دور النشء الشباب كمورد هام وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة .

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