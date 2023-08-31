١١ مشروعًا جديدًا في الغذاء والدواء بين مصر والدول العربية

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن هناك شراكة صناعية بين مصر ، والأردن و الإمارات و البحرين في مجال الأمن الغذائي و الدوائي، مشيرا إلى أن هذا التكامل أسفر عن خروج قرابة 11 مشروع بأكثر من 3 مليارات دولار.

وأضاف وزير التجارة والصناعة في تصريح له على هامش أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن مصر تقدم كل الجهود لدعم القضية الفلسطينية في جميع الأوقات، ودلل على ذلك بالمبادرات التي اتخذتها الدولة المصرية لصالح فلسطين وآخرها مبادرات دعم غزة، إضافة إلى جهود جميع الدول العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في جميع الأوقات

وأوضح أن الأزمات العالمية تسببت في ارتفاع الأسعار في الدول العربية خاصة الغذاء والطاقة وغيرها، مؤكدا أنه لا بديل عن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية للتغلب على تلك الأزمات

وأشار وزير الاقتصاد إلى العديد من الأزمات العالمية التي أثرت على الدول العربية خلال السنوات الأخيرة من بينها أزمة كورونا وبعدها أزمة سلاسل الإمداد، ومشكلة الشحن، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت جميعها على جميع اقتصاديات الدول العربية.



