ننشر جدول أعمال الأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني

استئناف الجلسات الأحد المقبل بمناقشات حول قانون الأحزاب وحرية الرأي

يستأنف الحوار الوطني جلساته العامة، الأحد المقبل، وذلك بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية.

ويرفع الحوار الوطني في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، شعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

ويتضمن جدول جلسات الحوار الوطني الأسبوع السادس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد ٣ سبتمبر إلى الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣، الآتي:

يناقش المحور السياسي، يوم الأحد موضوعات قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب، وكذلك موضوع دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

وناقش المحور الاقتصادي، يوم الثلاثاء، موضوعات مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء عن المواطنين، وأهداف خريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والجديدة، وبدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الافتراض الداخلي والخارجي.

كما يناقش المحور المجتمعي يوم الخميس، موضوعات الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية، والتمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

كانت إدارة الحوار الوطني أعلنت في ١٩ أغسطس الماضي التوصيات والمخرجات النهائية لجلسات الحوار والتي تم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بدوره أمر بإحالتها للجهات المعنية بالدولة وتطبيق ما يمكن في إطار صلاحياته القانونية والدستورية.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار يتم على مراحل، مرحلة الجلسات العامة التي تخرج منها التوصيات، ثم مرحلة بلورة التوصيات لرفعها لرئيس الجمهورية، ثم يستأنف الحوار مرة أخرى، وبالفعل تم رفع توصيات 15 لجنة من 19 لجنة.

وأشار رشوان إلى أن كل لجنة من لجان الحوار المصغرة التي تبلور التوصيات، تضم مقررا ومقررا مساعدا، و3 أنواع من الأعضاء، يصل عددهم إلى نحو 20 فردا، النوع الأول من المحسوبين على المعارضة، والنوع الثاني من المحسوبين على المؤيدين، والنوع الثالث هو الخبراء المتخصصون في هذا المجال.