بعد تحديد موعد محاكمته.. ترامب يحدد خطوته القانونية التالية

باتت التطورات المتلاحقة هي السمة الرئيسية للملاحقات القضائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبعد أن حددت قاضية أمريكية 4 مارس المقبل، موعدا لمحاكمته بتهمة محاولة تغيير الانتخابات الرئاسية 2020، أعلن ترامب عن خطوته القانونية المقبلة.

ترامب قال في منشور على منصة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التي يمتلكها "سأستأنف"، في إشارة لقرار تحديد موعد محاكمته، دون أن يوضح كيفية وموعد هذا الاستئناف.

ويأتي موعد محاكمة ترامب عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيته بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب، وهو ما قد يمثل ضربة انتخابية قوية، للمرشح الساعي بقوة للعودة للبيت الأبيض.

وستبدأ المحاكمة قبل سنتين من الموعد الذي كان الدفاع قد طلبه، بعد أن اعتبرت المحكمة أن فترة السنتين "طويلة جدا".

القاضية الاتحادية تانيا تشاتكن التي تنظر القضية، أكدت أنه "للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية"، وقالت إن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه".

من جانبهم، أجمع خبراء في القانون قالوا إن الاستئناف الذي أعلن عنه ترامب غير ممكن قبل صدور حكم في القضية.

خبراء القانون أكدوا إن قرار تحديد موعد المحاكمة ليس من الأسس المشروعة للاستئناف قبل التوصل إلى حكم.

وهذه القضية هي واحدة من 4 محاكمات جنائية يواجهها الرئيس السابق في وقت ينظم فيه حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024، ورغم ذلك، فإنه يتصدر قائمة المرشحين الساعين للفوز بتذكرة الحزب الجمهوري للسباق الرئاسي.

ويوم الجمعة الماضي، قضى ترامب بضع دقائق في سجن فولتون بولاية جورجيا، إذ تم توقيفه رسميا بتهمتي "الابتزاز الانتخابي والتآمر"، وبعدها بدأت الإجراءات المتبعة مع كل نزلاء السجن.

وأفرج عن ترامب بكفالة حُدّدت قيمتها بـ200 ألف دولار تمهيداً لمحاكمته.

ويحاكم ترامب و18 متهما آخرين بتهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم، سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا الرئيسية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن، الرئيس الحالي

