مركز تدريب الموارد البشرية بالشرقية: تنفيذ 4 دورات تدريبية لـ1197 متدرب

خلال أغسطس الجاري..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة "هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة" ويمنح دورات "التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي"، مشيراً إلى أن المركز خلال شهر أغسطس 2023 قام بتنفيذ ٤ دورات تدريبية لعدد ١١٩٧متدرب كالآتي:

- عقد دورات التأهيل علي برامج ICDL شملت (Win - Word - Excel- Net - P:P Cyber- اختبارات ICDL) استفاد منها ٨١٨ متدرب.

- عقد دورة أساسيات التحول الرقمي شملت ( Windows &IT - Word- Excel POWERPOINT - ACCESS - web Search - Mob.App- اختبارات التحول الرقمي ) استفاد منها ٣٥٠ متدرب.

- عقد دورة لغة إنجليزية استفاد منها ٩ متدربين.

- عقد دورة عن منحة وزارة الإتصالات استفاد منها ٢٠ متدرب.

ويضم المركز نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم ، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة، وذلك لتوفير ٥٥ ألفًا و٣٣٣ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، بقيمة مالية بلغت ٣ مليارات و٩١مليون و٣٠٣ آلاف جنيه، إذْ تم تنفيذ ١٨ ألفًا و ٨٨٠ مشروع، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 14 أغسطس 2023.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذالك تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج "مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك - تجارة مفروشات - مصنع أعلاف- مصنع أسمدة عضوية- مصنع ملابس- صناعات كهربائية- مستلزمات طبية- مصنع لتعبئة الأرز- حظيرة مواشي- تجارة حبوب- ورشة موبيليا".

وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٥٧٤ مشروعًا بقيمة ٣٧٠ مليون و٥٨١ألفًا و ٥٣٥جنيهًا، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق "حي أول - حي ثان" بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٢٩ مشروعًا بقيمة ٣٥٤ مليون و ٨٩٦ ألفًا و ٤٠٠جنيه، ويليهم في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨١٩ مشروعًا بقيمة ٣٤٠ مليون و ٧٤٤ ألفًا و ٢٥٠جنيهًا.

ووجه محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.