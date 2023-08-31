حملة تموينية على مخابز مركز ومدينة المنصورة

استجابة لما نشرته " بوابة الوفد "

استجابة لما نشرته " بوابة الوفد " أمس عن أزمة الحصول على رغيف الخبز بالدقهلية نتيجة تصرف أصحاب المخابز في بعض القرى في الدقيق المدعم وإغلاق المخابز في وجه المواطنين الساعة السادسة والنصف صباح كل يوم ، شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة فجر اليوم على مخابز مركز ومدينة المنصورة .

توقف الإنتاج

وأسفرت الحملة التي قادها المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية السيد دايرة يرافقه رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية مصطفى عوض وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر توقف عن الانتاج بدون إذن رسمي بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر نقص وزن بمقدار من 9 إلى 18 جرام ، كما تم تحرير محضرين تصرف في إجمالي 43 شكارة دقيق بلد ي مدعم زنة الشكارة 50 كيلو جرام ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار الحملات

وأكدت مديرية تموين الدقهلية على استمرار حملاتها في مواجهة المخالفين حفاظا على الدعم المقدم للمواطنين.

خلاف الحقيقة

وكانت " بوابة الوفد " قد نشرت أمس تقريرا عن تصاعد مشكلة الحصول على الخبز في محافظة الدقهلية بسبب قيام أصحاب المخابز بالتصرف في كميات من الدقيق مما أدى إلى عدم حصول المواطنين على الخبز ، حيث ينتهي العمل ببعض المخابز خاصة في القرى قبل السادسة والنصف صباح كل يوم بحجة الانتهاء من توزيع الخبز على خلاف الحقيقة .

مدينة طلخا

وقد اشتكي بعض المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمديرية التموين بالدقهلية من مشاكل توزيع الخبز وعدم مطابقة عملية التصنيع للمواصفات، ففي مدينة طلخا اشتكي أحد المواطنين من سوء حالة رغيف الخبز، حيث أكد أنه غير مطابق للمواصفات ولا يوجد رقابة من التموين على المخابز.

كما اشتكى مواطنو قرى مركز المنصورة من امتناع أصحاب المخابز عن توزيع الخبز للمواطنين وتحديدا في قرية " جديدة الهالة بمركز المنصورة حيث توجه أحد المواطنين إلى أحد المخابز ولم يجد خبزا الساعة السادسة والنصف صباحا كل يوم وأرفق المواطن في الشكوى فيديو لطريقة التعامل السيئة من صاحب المخبز مع المواطنين !!

وطالب المواطنون بتكثيف الحملات خاصة على القرى لضمان توزيع كمية الخبز بالكامل على المواطنين .

التأكد من وزن الخبز

تحرير مخالفة لأحد المخابز