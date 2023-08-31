من 70 سنة.. الأمن العام يضبط سجين هارب

القى ضباط الأمن العام القبض على أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (118) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 70 سنة وكفالات مالية.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (74) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 25 سنة ، وكفالات مالية وضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة سوهاج) هارب من تنفيذ عدد (74) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة ، وكفالات مالية وضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) هارب من تنفيذ عدد (5) جنايات بتهم "تعدى على أراضى آثرية" بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة ، وغرامات مالية وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) هارب من تنفيذ عدد (33) قضية "شيكات" بإجمالى مدد حبس بلغت (51) سنة وغرامات مالية.وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق أخر القى قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عناصر تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق) تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة اللوحات الإرشادية وأعمدة تثبيتها من الطرق العامة، باستخدام منشار حديدى.



وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما (لوحة إرشادية و 11عارضة حديدية).



وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.