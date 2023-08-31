ضبط 600 كجم سكر مجهول المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية.

وتنفيذًا للتوجيهات، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة، بشن حملة تموينية على المحال التجارية أسفرت عن من تحرير عدة محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:

تحرير محضر رقم (١٣٩٠٦) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية قرية بير عمارة، وتم ضبط ٦٠٠ كجم سكر مجهول المصدر وبدون فواتير تأكد مصدره.

تحرير محضر رقم (١٣٩٠٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محطة تموين سيارات بناحية قرية تل روزن، لعدم إمساك أفراد الحملة لسجل التفتيش.

تحرير محضر رقم (٤٩٥٠) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب محطة تموين سيارات ببندر بلبيس، لتوقفه عن ممارسة النشاط وعدم ممارسته علي الوجه المعتاد.

تحرير محضر رقم (١٤٢٢١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية قرية السعدية، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

تحرير محضر رقم (١٤٢٢٤) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحية قرية بير عمارة، لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

يذكر أن إدارة تموين القنايات برئاسة بدوي عراقي مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، قد شنت حملة تفتيشية ورقابية على المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:

تحرير 5 محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات.

كما قامت الحملة بتحرير محضر رقم ١٨٤٩ جنح قسم شرطة القنايات ضد "ي. ا. ع" المديرة المسؤولة لمخبز بلدى لتجميعها ١٥ شيكارة دقيق بلدى ٨٧.٥% لبيعها بالسوق السوداء بإجمالي كمية قدرها ٧٥٠ كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة، من ضبط محطات تموين سيارات تقوم بممارسة وإدارة النشاط دون ترخيص، وعليه تم تحرير المحضر رقم ١٥٢٢٢ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، والمحضر رقم ١٥٢٣٣جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد أصحاب محطات تموين السيارات المخالفة بناحية قرية حفنا، وذلك لإدارتهم وممارستهم نشاط دون ترخيص، تم التحفظ على ١٥٠٠ لتر سولار وبنزين ٨٠ تحت إذن وتصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٥٢٢١ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، والمحضر رقم ١٥٢٢٤جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز بناحية قرية شبرا النخلة لعدم إمساكهم لسجل ٢١ بترول والسجلات الخاصة بالمستودع وعدم إعلانهم عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بشكل واضح على واجهة المستودع.

وتحرير المحضر رقم ١٥٢٢٥ لسنة ٢٠٢٣، ضد المدير المسئول عن محطة لبيع المواد البترولية بناحية شبرا النخلة لعدم إعلانه عن أسعار الزيوت المعدنية.

وتحرير المحضر رقم ١٥٢٢٦ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣، ضد صاحب محل بقالة بناحية قرية حفنا لعدم حمله شهادة صحية سارية أثناء التفتيش.