حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لسيدات الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه تنفيذاً لمبادرة "أيامنا أحلي" سوف تقوم المديرية بتنظيم حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة بالمحافظة تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك على مرحلتين المرحلة الأولى في الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر 2023 بالإدارات الصحية بـ "أولاد صقر - أبو كبير - الإبراهيمية - كفر صقر- الصالحية الجديدة - العاشر من رمضان القنايات - ههيا -مشتول السوق – الحسينية" والمرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2023 بالإدارات الصحية بـ "الزقازيق – بلبيس - منيا القمح - فاقوس - ديرب نجم - أبو حماد - القرين - منشأه أبو عمر - صان الحجر" وذلك من خلال الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربون على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة سوف تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار والكشف الطبي على السيدات بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية وتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، لافتا إلى أن الحملة تستهدف تقديم الخدمات مجاناً لجميع السيدات بالمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شهد إحتفالية اليوم العالمي للتمريض والتي أقامتها نقابة تمريض الشرقية، بقاعة الشهيد أحمد منسي بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض المصري، وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سماح محمود نقيب التمريض بالشرقية، والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي.

وبدأت الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، اعقبه تلاوة آيات من الذكر الحيكم، ثم كلمة لمحافظ الشرقية أكد خلالها أن مهنه التمريض هي العمود الفقري للمنظومة الصحية بعد أن شهد مجال التمريض تطوراً كبيرًا في التخصصات والمناهج ونظم ولوائح التعليم، قائلاً: إنها مهنة الرحمة والإخلاص والثقة، مطالباً أعضاء هيئات التمريض بالإستمرار في التزود بالعلم والمعرفة واستكمال دراستهم بمراحل الدراسات العليا لتقديم خدمات صحية وعلاجية افضل للمرضى.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بتطوير القطاع الصحي من خلال التوسع في إقامة المنشآت الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة وإعداد كوادر طبية مؤهلة لتوفير رعاية صحية وعلاجية مميزة للمرضي وللمترددين على المستشفيات الحكومية، مقدمًا الشكر والامتنان لأطقم التمريض الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً من أجل تخفيف آلام المرضى والتيسير عليهم في مواجهة الأمراض والأوبئة والحفاظ على صحة الأجيال القادمة.

ومن جانبها أعربت النقيب العام للتمريض المصري عن سعادتها لتواجد محافظ الشرقية بينهم وتلبيته الدعوة لحضور احتفالية نقابة تمريض الشرقية باليوم العالمي للتمريض، مثمنه دور محافظ الشرقية في تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع الصحي وحرصه الدائم على الارتقاء بمنظومة الخدمات العلاجية وتوفير أوجه الرعاية الصحية للمرضي .

كما شهدت الإحتفالية تجديد أداء القسم للعاملين بمهنة التمريض بالاستمرار في تأدية الخدمات للمرضي علي أكمل وجه، والارتقاء بالمنظومة الصحية وحسن استقبال ومعاملة المرضي.

وخلال الاحتفالية ألقى الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، كلمة أكد فيها أن أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي هم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن فهم يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنساني في توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي.

وقامت النقيب العام للتمريض المصري بإهداء محافظ الشرقية درعاً تذكارياً تقديرًا لدورة في دعم المنظومة الصحية وتهيئة الأجواء المناسبة امام الاطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين لآداء دورهم ورسالتهم السامية علي أكمل وجه.

وفي نهاية الاحتفالية قام محافظ الشرقية بتكريم عدد من أطقم التمريض المتميزين على مستوي المحافظة، بمنحهم دروعا تذكارية متمنياً لهم دوام التوفيق العمل الجاد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.