كريم عبدالعزيز يعود بالزمن فى «الفرعون الصغير» و«الحشاشين»

يبرع الفنان كريم عبدالعزيز، فى انتقاء أدواره الفنية الهادفة التى تضيف لمشواره الفنى وتنال إعجاب الجمهور بجميع فئاته، حيث تنوعت أعماله بين التراجيدية والكوميديا حتى تصدر اسمه مؤخرًا شباك التذاكر، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم «بيت الروبي» الأخير وتصدر به إيرادات موسم الصيف.

ولعل نجاحه الكبير فى فيلم «كيرة والجن» الذى جسد خلاله شخصية تاريخية شجعه على تجسيد شخصيتين تدور أحداثهما فى حقبة زمنية قديمة وهما فيلم «الفرعون الصغير»، ومسلسل «الحشاشين»، حيث تعاقد كريم عبدالعزيز على تقديم شخصية جديدة ضمن أحداث فيلم «الفرعون الصغير»، وسيقدم هذه الخطوة قريبًا ولأول مرة من تأليف عبدالرحيم كمال.

ويتم حاليًا التحضير للعمل الفنى الذى يعتبر الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، ويتناول حياة الفرعون توت غنخ آمون، وقصة اكتشاف الأسرار المذهلة لمقبرته، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى التصوير والإخراج، واهتمام بالتفاصيل من خلال تدقيق بحثى ومراجعة من علماء مختصين، من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز.

ومن المفترض أن يتم تصوير الفيلم فى 2025، ليخرج فى أبهى صورة، ويشارك به عدد من النجوم المصريين والعالميين، وهو ناطق باللغتين العربية والإنجليزية، ويقوم بإخراج الفيلم مروان حامد، وتأليف أحمد مراد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق، بين زمنين، الأول فى مصر القديمة، والثانى فى القرن العشرين، وهو الزمن الذى سيظهر فيه كريم عبدالعزيز.

يأتى قرار إنتاج هذا العمل، إيمانًا بضرورة صنع عمل تاريخى جاد عن «الفرعون الشاب»، وهى المرة الأولى التى ينتج فيها مشروع مصرى بهذا الحجم، يرسى نمطًا إنتاجيًا جديدًا، وهو ما يوضح الحرص على أهمية التحضير والإعداد الجيد لهذا العمل، وهو ما يشكل بداية لشكل إنتاج جديد، يفتح آفاقًا لأعمال «ملهمة»، مع عناية بكل تفاصيلها.

يذكر أنه فى الرابع من نوفمبر عام 1922، وبعد 15 عامًا من البحث، وجد كارتر مقبرة توت عنخ آمون، وهى أفضل مقبرة وجدت على مر التاريخ لم تمس من قبل فى وادى الملوك.

توت عنخ آمون، هو أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر فى تاريخ مصر القديم، وكان فرعون مصر من 1334 ق.م إلى 1325 ق.م. ويعد الفرعون الشاب، من أشهر الفراعنة، نظرًا اللغز الذى أحاط بظروف وفاته، واكتشاف مقبرته بكنوزها المبهرة.

أما بالنسبة للدراما التليفزيونية بدأ الفنان كريم عبدالعزيز تصوير مسلسله «الحشاشين»، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى 2024 النجاح الذى ينتظره الجمهور منه، وذلك بعدما تم تأجيله فى موسم رمضان 2023، كون العمل ينتمى للمسلسلات الضخمة، ويتطلب وقتًا طويلًا فى التصوير، ويعود أيضاً لحقبة زمنية قديمة.

تدور أحداث المسلسل فى القرن الـ11، حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، ويتم التصوير فى أكثر من دولة، بجانب مصر، منها دولة كازاخستان، ويجسد كريم عبدالعزيز، شخصية حسن الصباح.

ظهر كريم عبدالعزيز، فى «البرومو» الدعائى للمسلسل، وقال فيه: «اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح».

ويقدم الفنان نيقولا معوض، دور عمر الخيام والذى تشمل شخصيته عدة جوانب منها أنه شاعر ورومانسى ولديه أحاسيس، وفى الناحية الأخرى اخترع علم الجبر وكانت لديه رؤية للمستقبل وكان يحرص على أن يترك أثرًا للبشرية بشكل عام.

و«الحشاشين» هى طائفة إسماعيلية نزارية، انفصلت عن الفاطميين فى أواخر الحادى عشر ميلادى واشتهرت ما بين القرن 5 و7 هجرى الموافق 11 و13 ميلادى، وكانت معاقلهم الأساسية فى إيران والشام بعد أن هاجر إليها بعضهم من إيران.

مسلسل «الحشاشين» سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وغيرهم.

اعتاد كريم عبدالعزيز اختيار الأعمال التى تناقش موضوعات مهمة مثل فيلم «ولاد العم» الذى يناقش الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، وحققت أعماله نجاحات هائلة حتى أصبح من أهم الفنانين المصريين فى الوطن العربى منها «ليه خلتنى أحبك، واحد من الناس، محطة مصر، حرامية فى تايلاند، والباشا تلميذ، والفيل الأزرق، كيرة والجن، عبود ع الحدود»، وكان آخر أعماله التى حققت إيرادات غير مسبوقة فى تاريخ السينما فيلم «بيت الروبي».

كما تألق فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل «الاختيار» ولعب بطولة الجزأين الثانى والثالث، بالإضافة لمسلسلات «الهروب، وش تانى، الزئبق».

وحصل كريم عبدالعزيز عبر مشواره الفنى على العديد من الجوائز والتكريمات، من أبرزها جائزة أفضل ممثل من مهرجان الفضائيات العربية فى دورته الـ12، عن دوره فى مسلسل «الاختيار 2»، كما حصل على جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 43.