التحقيق في واقعة العثور على جثمان ربة منزل بالشرقية

تباشر نيابة فاقوس بمحافظة الشرقية، التحقيق في واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل منزل الزوجية في منطقة منية المكرم التابعة لقسم شرطة فاقوس، واشتباه أسرتها فى وفاتها جنائيا.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول "سارة. أ. م" 27 عاما، ربة منزل مقيمة بمنطقة منية المكرم التابعة لقسم شرطة فاقوس، جثة هامدة داخل منزل الزوجية، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، خاصة وأن أسرتها اشتبهت في وفاتها جنائيا.