إختيار كلية التربية بجامعة سوهاج للمشاركة بمبادرة" تميز المعلم "

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أنه تم إختيار كلية التربية بالجامعة للمشاركة في تنفيذ أنشطة مبادرة تميز المعلم، والتي تستهدف إطلاق برامج اكاديمية جديدة لطلبة البكالوريس- الليسانس بالتعاون مع عدد من الجامعات الامريكية الرائدة.





وقال النعماني أن هذه المبادرة تأتي اتساقاً مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠، وممولة مع الوكالة الدولية للتنمية الدولية، والتي تهدف الي الارتقاء بجودة برامج إعداد وتأهيل المعلم و تعزيز مهاراته، وتطوير التعليم ما قبل الجامعي، حيث تم إختيار الجامعة للمشاركة في برنامجي البكالوريوس- الليسانس ودبلوم دراسات عليا.





وأضاف الدكتور عماد صموئيل عميد الكلية أنه سيشارك بالمبادرة ١٥ كلية من كليات التربية على مستوى الجمهورية، موضحاً أنه من خلال المبادرة سيتم دعم تعلم الطلاب وتطوير المنظومة التعليمية بمصر، من خلال توفير برامج إعداد المعلم قبل الخدمة وأثناء التدريس، لتحسين جودة تعليم المعلمين بالجامعات المصرية.





وفي سياق متصل تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الاعمال الإنشائية الخاصة بمشروع صالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة"، بالحرم الجامعي الجديد، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المحاسب أشرف القاضي آمين عام الجامعة والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة.





وأكد النعماني علي إهتمام القيادة السياسية بالرياضة والانشطة الطلابية إيمانًا منها بدورهم الايجابي في صقل مهارات الطلاب، وتربيتهم تربية سليمة تقوم على اكتساب المعارف، والمهارات، والكفايات الرياضية، كما تكسبهم العادات الصحية والوقائية، وتحقق لهم التوازن النفسي والوجداني، بما يجنبهم آفة الانحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة، مضيفاً الي اهمية دمج الرياضة في التعليم، بحيث تصبح جزءًا منه للحفاظ على صحة أجيالنا، الي جانب خلق جيل من الشباب قادر على المنافسة وتمثيل مصر في المحافل الرياضية والدولية،





وأوضح النعماني ان صالة الالعاب الاولمبية تعد واحداً من خمس صالات اوليمبية تنطبق عليها المعايير و الاشتراطات الدولية، مؤكداً انها ستحدث تميزا وتفوقاً في كافة الخدمات الرياضية لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، موضحاً انه يضم صالة رئيسة وصالات ألعاب فرعية وصالات العاب ملحقة، بالإضافة الي صالة لكبار الزوار وصالة اخري للمؤتمرات الرياضية، الي جانب صالات للفنون القتالية المختلفة وصالات للجيم و الجاكوزى والسونا، و غرفة للتعليق والبث التليفزيونى.





وأضاف الدكتور عبد الناصر يس أن مشروع الصالة المغطاة ينفذ على مساحة ٨ آلاف متر مسطح بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه، وتم تنفيذ ٣٠% من المشروع، موضحاً انه من المقرر تسليمه بحلول شهر أكتوبر ٢٠٢٤.