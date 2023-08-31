الصين تهزم أنجولا وتمنح مصر فرصة التأهل للألعاب الأولمبية

نجح منتخب الصين لكرة السلة في تحقيق انتصار مهم للغاية على منافسه الأنجولى بنتيجة ٨٣ / ٧٦ في المباراة التي جمعت الفريقين ظهر اليوم الخميس ضمن مباريات المرحلة الترتيبية لبطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك.

الفوز وضع منتخب الصين بقوة للمنافسة على البطاقة الاسيوية المؤهلة لدورة الالعاب الأوليمبية في باريس ٢٠٢٤ بينما الخسارة قلصت من فرص أنجولا في التأهل للدورة الاوليمبية حيث يتبقى له مباراة واحدة امام منتخب جنوب السودان لا بديل عن الفوز بها لمحاولة الفوز بالبطاقة الافريقية المؤهلة للدورة الاوليمبية انتظارا لتعثر منتخب مصر في مبارياته امام الاردن ونيوزيلندا بعد تعثر منتخب الراس الأخضر اليوم ايضا امام منتخب فنلندا .

جاءت الأشواط الاربعة ٢٤ / ٢٧ لصالح أنجولا ثم ٢١ / ١٨ للمنتخب الصيني و ٢٤ / ١٤ للصين ايضا و ١٧ / ١٤ لانجولا الا ان النتيجة الإجمالية جاءت لمصلحة الصين ٨٣ / ٧٦ .

وكان شيلد دونداو هو افضل مسجل لفريق أنجولا برصيد ٢٨ نقطة فيما كان كايير لي خو افضل مسحل لمنتخب الصين برصيد ٣٨ نقطة.

يذكر ان منتخب مصر سيلاقي منتخب الاردن في تمام الساعة الثالثة والنصف.