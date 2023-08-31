إياد سعيد يخطف الأنظار بأحدث جلسه تصوير من الساحل الشمالي

شارك النجم إياد سعيد جمهوره ومتابعينه عبر مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وفيسبوك .،

أحدث ظهور له بجلسة تصوير

فالساحل الشمالي وظهر إياد في الصور بإطلاله ألوان صيفيه اعتمد فيها علي

أن يظهر جمال الطبيعه وشروق الشمس مع ألوان السماء والبحر الساحره وحرص علي ارتداء ألوان ملابس مبهجه ليطل علي متابعينه كما عودهم في منشوراته الخاصه به التي تنال إعجابهم دائمًا.،

وكتب إياد سعيد علي صور الجلسه :

«لقد اتبعت قلبي وقادني إلي الشاطيء »،

وجاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي :«ملك الشاطيء »

«كالعاده سوبر ستار »، «نجمي المفضل »

"اياد مكسر مصر أكيد هيكسر الشاطيء "

وكشفت مصادرنا أن إياد يستعد حاليآ لتسجيل بعض الأغاني السينجل الجديده لطرحها في الفتره القادمه بعد نجاح اخر أغانيه

وكانت بعنوان (( أنا مكسر مصر ))

حيث نالت إعجاب كل محبيه ومتابعيه ..