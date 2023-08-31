ضبط 33 طن مصنعات لحوم فاسدة بالجيزة

خلال شهر أغسطس

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مجهودات مديرية الطب البيطري خلال شهر أغسطس والتي ضمت نتائج الحملات التي نفذتها بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك في مجال التفتيش على اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين والتي أسفرت عن تحرير ٢٩ محضر مخالفة وضبط ٣٣طن و٥٠٠ كجم مصنعات لحوم وهياكل دواجن ومقطعات لحوم وكبدة فاسدة ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

كما اطلع محافظ الجيزة على مجهودات الطب البيطري المقدمة من خلال إدارة الطب الوقائي التي أسفرت عن تحصين ١١١ ألف و٣٣١ رأس ماشية ضد حمى وادي المتصدع والحمي القلاعية، وتحصين عدد ٤٢٨ رأس ماشية ضد أمراض "الجلد العقدي وجدري الضأن".

وفي مجال إعمال مكافحة مرض أنفلونزا الطيور تم تحصين عدد ٢٨ ألفا و٣٩٧ طائرا بلقاح أنفلونزا الطيور، وسحب عينات لعدد ٢٢ مزرعة للتأكد من خلوها من المرض مع عمل زيارات لعدد ٢٣ منزلا لعمل تقصي بها، إلى جانب استخراج ١٢٠ تصريح ذبح لعدد مليون و٢٥٠ ألف طائر.

وفيما يخص إنجازات إدارة المجازر الحكومية تم ذبح عدد ٩٨٦٤ رأس ماشية ومليون و٥ آلاف طائر.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم عمل اختبارات بروسيلا بإجمالي عدد ٣٦٤٣ رأس ماشية، تحصينات بروسيلا بإجمالي ٧٤٩ رأس ماشية، مع إجراء اختبارات الدرن لعدد ٣٤٨٥ شملت “أبقار وجاموس".

وفي مجال القوافل الطبية العلاجية تم عمل قوافل علاجية مجانية بالجهود الذاتية ضمت مراكز ومدن "البدرشين، العياط، الصف" وذلك بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة إلى جانب عمل ورش تجريع وعلاج ٣٥٩٦ رأس ماشية بجانب عقد ٥٩ ندوة إرشادية لتوعية المربين شنلت مجالات لتوعية (أهمية التصحين، الوقاية من الأمراض المشتركة، مرض السعار).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .