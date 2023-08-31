مدبولي: مشروعات تطوير القاهرة التاريخية تؤكد اهتمام الدولة بالحفاظ على الآثار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّه جرى تفقد وافتتاح عدد من مشروعات الترميم وتطوير المناطق الأثرية والتاريخية في قلب القاهرة.

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ترميم وافتتاح تطوير حصن بابليون

وأضاف “مدبولي” في تصريحات على هامش افتتاح عدد من المشروعات، نقلتها قناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس: “بدأنا بتفقد الكنيسة المعلقة، ثم تفقدنا ترميم وافتتاح تطوير حصن بابليون وبوابة عمرو بن العاص، وهي البوابة التي دخل منها عمرو بن العاص مصر في الفتح الإسلامي، وانتهينا بمنطقة معبد بن عزرا، وذلك بعد اكتمال الترميم الكامل”.

3 أديان سماوية موجودة في هذه المنطقة

وتابع: “نتحدث عن 3 أديان سماوية موجودة في هذه المنطقة، الإسلام والمسيحية واليهودية، إضافة إلى جزء تاريخي وهو حصن بابليون الذي يعود للعصر الروماني، وهو ما يوضح اهتمام الدولة المصرية بترميم والحفاظ على الآثار”.