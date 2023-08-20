وزير التموين: الاتفاقية المصرية الإماراتية لتمويل شراء القمح تنتظر موافقة البرلمان

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 4.7 شهر، موضحًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس فى طنطا أنه فيما يتعلق بالاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات ممثلة في صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل واردات القمح بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالى 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح لم يتم توقعتها حتى الآن.

وأشار إلى أن شركة الظاهرة الزراعية الاماراتية التى يدعمها صندوق أبوظبي ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين الأولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته قي أراضيها في منطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.

وأوضح أن الطريقة الثانية ستكون قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التى تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطى ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.

وأضاف أنه لابد من موافقة مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في أكتوبر المقبل، ثم موافقة رئيس الجمهورية لها، مشيرًا إلى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل، متوقعًا بدء العمل الفعلي بها يناير المقبل وتوفير القمح لمدة 6 شهور.

وعن احتياطى السلع الأساسية قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي خلال المؤتمر الصحفى بأن الاحتياطي من السكر يكفي حتى أبريل المقبل أي يكفي 8 شهور وسوف يبدأ موسم حصاد قصب السكر في يناير القادم فيما يبدأ موسم البنجر في فبراير، لافتًا إلى أنه بسبب التغيرات الجوية تأخر موسم البنجر وقامت الوزارة باستيراد 215 ألف طن سكر، كما قامت شركة "الدقهلية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر، وقامت شركة "الشرقية للسكر" بشراء 50 ألف طن سكر كما قامت شركة "الفيوم للسكر" بشراء 25 ألف طن سكر.

وحول تذبذب أسعار السكر ،قال المصيلحي إن أسعار السكر عالميا مرتبطة بأسعار البترول، منوهًا بأنه في حالة ارتفاع أسعار البنزين تقوم بعض الدول كالبرازيل والتى تعد أكبر منتج للسكر في العالم بتحويله إلى الإيثانول والذي يعد وقود نقي، لافتا إلى أن كثير من الدول المتقدمة تشجع استخدام الطاقة النقية والنظيفة.

وفيما يتعلق بالزيت قال المصيلحي إن احتياطي الزيت يكفي 3.9 شهر، مشيرًا إلى أن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها.

وقد شهدت أسعار زيت عباد خلال الفترة الماضية تراجعا ،فيما شهدت أسعار الفول الصويا ارتفاعًا.

وحول الأرز، قال المصيلحي إن احتياطي الأرز يكفي 3.3 شهر، ويتم طرحه بسعر 20 جنيهًا للكيلو الحر بالمجمعات، وسيبدأ الموسم الجديد منتصف سبتمبر المقبل، حيث إن حجم المساحة المزورعة بلغ 1.6 مليون فدان، في حين يبلغ استهلاكنا نحو 1.3 مليون فدان.

وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.7 شهر، ومستمرون في عمل مناقصات، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بتقليل الحد الأدنى عن 4 شهور ونستهدف زيادتهم إلى 6 شهور.

وفيما يتعلق بالدواجن قال المصيلحي إنه يتم استيراد الدواجن المجمدة من البرازيل لانخفاض أسعارها بسبب رفع الجمارك بين الدولتين.

وحول اللحوم أكد المصيلحي لدينا عقود تكفي 18 شهرًا، وتم فتح باب الاستيراد مع جيبوتي ونحو 2.3 شهر لحوم مجمدة من الهند والبرازيل.

