انطلاق أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة اليمن

بحضور أبو الغيط

انطلقت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة ( 112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري برئاسة اليمن خلفا لموريتانياً وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية ومن يمثلونهم في الدول العربية .

وتناقش الدورة الوزارية للمجلس عددا من الموضوعات والبنود في مقدمتها الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية:الاقتصادية والاجتماعية الني ستعقد في العاصمة الموريتانية" نواكشوط" يومي 6-7 نوفمبر المقبل،وإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية ( 33) في مملكة البحرين مارس 2024.

كما تناقش الدورة بنودا منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،إلى جانب بند حول الاستثمار في التعليم :التعليم الرقمي في الجمهورية العربية السورية ( مقدم من سورية ) ؛والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية،إلى جانب بند حول محور أعمال الدورة : منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد ،وبند حول دعم الاقتصاد الفلسطيني ؛وتقرير الأمن الغذائي العربي 2021؛ ومسودة النظام الاساسي للصندوق العربي- الإفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث.

وتناقش الدورة الوزارية بندا حول دعم جهود انقاذ الموسم الزراعي فى السودان ( مقدم من السودان )؛وتقرير الاجتماع الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث التي عقدت بالرباط بالمملكة المغربية يومي 20-22 يونيو 2023.

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