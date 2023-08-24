أبو الغيط يهنئ مصر والسعودية والإمارات على الانضمام إلى البريكس

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يهنئ مصر والسعودية والإمارات على دعوتها للانضمام إلى تجمع البريكس، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأشار أبوالغيط إلى أن انضمام دول عربية إلى تجمع بريكس يعكس تأثيرا عربيا متزايدا في القرار الدولي واتطلع إلي انعكاسه إيجابا علي المصالح العربية.

قمة البريكس

وكانت فعاليات قمة البريكس في دورتها الـ15 بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس وأيضًا سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الذي يرأس الوفد المرافق.

ما هي مجموعة البريكس؟

ويشار إلى أن مجموعة "البريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

تتضمن المجموعة خمس دول كبرى على مستوى العالم منها الصين والبرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

تأتي مجموعة البريكس هذا العام بإسم "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل".