أبو الغيط يؤكد أهمية تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب



تلقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالاً هاتفياً من السيد ديمترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني مساء يوم الثلاثاء.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الاتصال تناول مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود الدولية لحلها. كما تناول الوزير الاوكراني الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا لتصدير منتجاتها لاسيما من الحبوب بعد رفض الجانب الروسي تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب،

وأوضح المتحدث أن الأمين العام عبر في هذا السياق عن تطلعه في التوصل الي تحديد للترتيبات التي تسمح باستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة في فترة تشهد فيها سوق الغذاء العالمية تراجعاً في معروض الحبوب واضطرابات مقلقة في الإنتاج العالمي بسبب عوامل عديدة منها الجفاف والتغيرات المناخية.

كما ذكّر أبو الغيط بتأييد الجامعة العربية لمبادرة الأمم المتحدة في هذا الخصوص منذ اطلاقها في يوليو 2022، لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحبوب لعدد من الدول ومنها دول عربية، مؤكداً دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لتوافق في هذا الشأن.