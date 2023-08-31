الخميس 31 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس السكة الحديد لـ "الوفد": محطة صعيد مصر تعمل إلكترونيًا وخدمات لذوي الهمم

محرر الوفد مع رئيس
محرر الوفد مع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في تصريحات خاص لـ "الوفد" أن  محطة صعيد مصر مزودة بخدمات مميزة لذوي الهمم، مشيرا إلى أن  المحطة تعمل إلكترونيًا ويتم حجز التذاكر إلكترونيًا.

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رئيس السكة الحديد يكشف موعد افتتاح محطة "صعيد مصر"

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رئيس السكة الحديد: تكلفة محطة صعيد مصر ٣ ونصف مليار جنيه من ميزانية الهيئة

وقال إن تكلفة المحطة تبلغ ٣ ونص مليار جنيه من ميزانية الهيئة وان الافتتاح قريبا في شهر أكتوبر شهر الاحتفالات.

واكد عامر، أن محطة صعيد مصر لم تكون بديلة لمحطة رمسيس، مشيرا إلى أن محطة رمسيس لن تستوعب الكم الكبير من القطارات بعد زيادة أعداد القطارات.

وتابع رئيس السكة الحديد أن رصيف محطة صعيد مصر يستوعب 16 عربة وسوف يكون بها مول تجاري ومنطقة سكنية، لافتا إلى أنها سوف تكون محطة ذكية وكل ما بها يدار عن طريق الكومبيوتر كمنظومة التذاكر والجراح.

وتابع عامر، أن المحطة بجوارها المورونيل وبها محاور مرورية متكاملة وجراج متعدد الطوابق، مؤكدا أن المحطة تم انشائها بالكامل بتمويل ذاتي من السكة الحديد وان المحطة من افضل محطات الموجوده في العالم.

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