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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس السكة الحديد: تكلفة محطة صعيد مصر ٣ ونصف مليار جنيه من ميزانية الهيئة

المهندس محمد عامر
المهندس محمد عامر

أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن تكلفة محطة صعيد مصر ٣ ونصف مليار جنيه من ميزانية الهيئة وأن الافتتاح قريبًا في شهر الاحتفالات شهر أكتوبر.

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وأكد عامر، أن محطة صعيد مصر لم تكن بديلة لمحطة رمسيس، مشيرًا إلى أن محطة رمسيس لن تستوعب الكم الكبير من القطارات يعد زيادة أعداد القطارات.

وتابع رئيس السكة الحديد أن رصيف محطة صعيد مصر يستوعب 16 عربة وسوف يكون بها مول تجاري ومنطقة سكنية، لافتًا إلى أنها سوف تكون محطة ذكية وكل ما بها يدار عن طريق الكمبيوتر كمنظومة التذاكر.

وتابع عامر، أن المحطة بجوارها المورونيل وبها محاور مرورية متكاملة وجراج متعدد الطوابق، مؤكدًا أن المحطة تم إنشاؤها بالكامل بتمويل ذاتي من السكة الحديد وأن المحطة من أفضل محطات الموجودة في العالم.

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