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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

الخشت يهنئ محمد عبد الصادق لاختياره مستشارًا قانونيًا للمجلس الأعلى للجامعات

محمد سامي عبد الصادق
محمد سامي عبد الصادق

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لاختياره مستشارًا قانونيًا للمجلس الأعلى للجامعات لمدة عام اعتبارًا من 26 أغسطس 2023، متمنيا له كل التوفيق والنجاح وأن يواصل إنجازاته البارزة والمعهودة في كل منصب وقطاع تولاه.

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جدير بالذكر أن الدكتور محمد سامي عبد الصادق شغل منصب المستشار القانوني لوزارة الدولة لشئون مجلس الشورى، ثم المستشار القانوني لوزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية منذ عام 2003 وحتى عام 2008، وهو محكم معتمد لدى العديد من هيئات التحكيم الوطنية والدولية. 

كما تولى منصب مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة أملاك جامعة القاهرة، ونائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

من هو محمد سامي عبد الصادق؟ 

تخرج الدكتور محمد سامي عبد الصادق بكلية الحقوق في جامعة القاهرة أكتوبر سنة 1993، وعمل مدرسًا مساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة أكتوبر سنة 1995م. 
وشغل الدكتور محمد سامي عبد الصادق مدرس بكلية الحقوق جامعة القاهرة يوليو سنة 2000، ثم أستاذ مساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة مارس سنة 2007م. 
ثم عمل أستاذ بقسم القانون المدني كلية الحقوق جامعة القاهرة مارس سنة 2014، ثم مدير قسم الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق خلال الأعوام من 2015 حتى 2017 . 
وعمل الدكتور محمد سامي عبد الصادق مدير مركز التعليم المدمج في الفترة من سبتمبر 2017 حتى أكتوبر 2018، ثم نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية.

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