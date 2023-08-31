موسيقى عالمية وأغاني تراثية في الليلة الـ 14 لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي.. صور

انطلقت فعاليات الليلة ال١٤ لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وقضى جمهور المسرح فى الجزء الأول من الحفل، مع فرقة "أكوردونيلا" بقيادة عازف الأوكورديون رفيق جمال، والتى قدمت عدد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة لأشهر أغانى فيروز ودليدا وغيرهم إلى جانب عزف بعض المقطوعات الموسيقية العالمية .

أما الجزء الثانى من الحفل، فقد شدت فيه الفنانة "فاطمة عادل" وفرقتها الموسيقية، بباقة متنوعة من أشهر الأغانى لنحوم الطرب منها "مليت خلاص الغرام، أه ياللي، بانو بانو، سلم علي، حلو الحلو"، بجانب أغانى من السيرة الهلالية.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .