الأنبا بولا يترأس رسامة مشامسة جدد في طنطا.. شاهد

ترأس نيافة الأنبا بولا، مطران الأقباط الأرثوذكس بإيبارشية طنطا وتوابعها، اليوم الخميس، فعاليات وطقو الرساة الكهنوتية لعدد من الشامسة الجدد بكاتدرائية مارجرجس والشهداء.

تخلل اللقاء اقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية المتمثلة في رفع البخور نقديم الحمل وتلاوة أسفار مزامير خاصة برسامة الشمامسة وفق العقيدة الأرثوذكسية.

تمت رسامة المجموعة الثانية شمامسه جدد لرتبة "إبصالتس"، وهى إحدى الرتب الكهووتية للشماس، وهو يعرف كنسيًا بـ "خادم"، وتشمل عدة رُتب كـ"إبصالتس" أي المرتل، و"أغنسطس" وهو القارئ، و"إيبدياكون" وهو مساعد الشماس، ودياكون يكون الشماس الكامل، و"أرشيدياكون" هو رئيس شمامسة.

احتفلت الكنائس القبطية الاسبوع الماضي، بذكرى صعود جسد البتول أم النور إلى السماء، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور، وتزخر سيرة هذه القديسة لمحات مؤثرة من الظلم جعلتها أيقونة تمسكت بالإيمان في أشد الصعوبات التي ترسخ في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة، وهو كغيره من العبادات التي تحتفى الكنيسة به حسبما ورد في تفسير نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة في حديثه عن أهمية "صوم العذراء".

يأتي هذا اللقاء بعدما أقيمت في جنابات الكنيسة المستضيفة فعاليات اللقاء بعيد صعود العذراء إلى السماء، بحسب رؤية توما الرسول بعد عودته من نشر المسيحية في الهند، ويتزامن مع ختام صوم العذراء وامتنع خلاله الأقباط عن تناول اللحوم، مكتفين بالأطعمة البناتية والزيوت فقط، وهو صوم يعكس مدى تقدير وتقديس السيدة العذراء أم النور لدى الأقباط على مر العصور.