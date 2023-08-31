موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة وخطوات الاستعلام

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عبر محرك البحث" جوجل"، عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة وخاصة بعد الانتهاء من الامتحانات الثلاثاء الماضي وبداية تنسيق المرحلة الثالثة أمس الأربعاء.

الدور الثاني للثانوية العامة

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بعدما يتم اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مطلع الأسبوع المقبل.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة:

ويمكن لطلاب الدور الثاني الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط https://moe.gov.eg/

الضغط على الخدمات الإلكترونية

اختيار نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على عرض النتيجة

تظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

بدء المرحلة الثالثة للتنسيق

ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد بدأت المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية أمس الأربعاء حتى الجمعة.

وأوضح مكتب التنسيق أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 83863 طالبًا، وحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%، وبالنسبة للشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50% بإجمالى عدد طلاب 50983 طالبًا، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 134846 طالبًا.

المرحلة الثالثة

وأوضح مكتب التنسيق أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

الحد الأدنى للقبول بالكليات

وقد بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 في المائة، وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 في المائة، والحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 بلغت 348 درجة بنسبة 85 في المائة، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41 في المائة.

أما بالنسبة للشعبة الأدبية، فبلغ الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 354 درجة ونصف بنسبة 86.46 في المائة، والألسن 346 درجة ونصف بنسبة 84.51 في المائة، والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65 في المائة، والآثار 331 درجة.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u