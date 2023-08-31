فرانكفورت بقيادة مرموش يواجه ليفسكي اليوم بدوري المؤتمر الأوروبي

يستعد فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني المحترف في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، لمهمة صعبة مساء اليوم الخميس، وذلك عندما يستضيف نظيره ليفسكي صوفيا البلغاري، على ملعب دوتش بانك بارك، فى إياب الدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة فرانكفورت و ليفسكي

من المقرر أن تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني ضد ليفسكي صوفيا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس والتى سيسعى فيها الفريق الألماني لحسم تأهله.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين حسمها التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "جورج اشباروهوف".

وكان عمر مرموش قد سجل هدفًا قاتلا لفريقه في مباراة ميانز الأخيرة بالدوري الألماني.

هدف عمر مرموش

وتحدث دينو توبمولر المدير الفني لفريق فرانكفورت، في المؤتمر الصحفي ظهر أمس الأربعاء، للحديث عن المباراة، قائلا "لقد توقعنا خوض مباراة صعبة في الذهاب، ليفسكي شكل خطورة على مرمانا طوال الوقت، خاصة من الأطراف".

وشدد المدرب الألماني على تجهيزه خطة لمواجهة خطورة ليفسكي، بجانب خلق مشاكل للمنافس اليوم الخميس.

وعن سؤاله علي موقف المهاجم المصري عمر مرموش من المشاركة في اللقاء أجاب مدرب فرانكفورت، قائلا "سيبدأ بالتأكيد في التشكيلة الأساسية، ونفكر الآن فيمن سيلعب بجواره".