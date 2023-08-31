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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الخميس بقنا

تشهد الأحوال الجوية بنطاق محافظة قنا، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة خاصة وقت الظهيرة ومع التواجد بشكل مباشر تحت أشعة الشمس.    

حيث يسود اليوم طقسًا شديد الحرارة نهارًا،  حار مع حلول الليل، ويستمر نشاط الرياح علي معظم الأنحاء لتسود أجواء معتدلة ليلًا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مع حلول ساعات الليل.   

وعن حركة الرياح حيث تشهد المحافظة نشاطًا ملحوظًا لحركة الرياح، حيث تنشط رياح متوسطة على كافة أنحاء المحافظة خلال تلك الساعات، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب على مختلف أنحاء المحافظة.  

 وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم الخميس الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى ٤٤ درجة، والمحسوسة ٤٥ درجة، و٢٧ درجة الصغرى.  

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