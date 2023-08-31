الأقصر.. عقد لقاء مع المتقدمين للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

نظمت محافظة الأقصر، لقاءً موسعًا مع المتقدمين لفعاليات الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بهدف شرح معايير وتقييم المشروعات وكيفية استخدام منصة تقديم طلبات الترشح، وذلك بهدف إفساح المجال للمشروعات المتقدمة بالمحافظة لاستكمال واستيفاء كافة متطلبات التسجيل على المنصة.

وتضمن اللقاء شرح آليات المشاركة والتقديم على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg، وشرح المعايير وكل ما يخص المبادرة وإيصال كافة المعلومات بطريقة صحيحة، وكيفية استيفاء كافة الأجزاء المطلوبة لاستكمال واستيفاء كافة متطلبات التسجيل على المنصة بنسبة 100%.

وشهد اللقاء تلقي كافة استفسارت المتقدمين لاستيفاء كافة متطلبات التسجيل، وذلك بحضور المهندس محمد رضوان مدير إدارة شئون البيئة بالأقصر، والمهندس حمودة صالح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالأقصر، والدكتورة شيماء عبدالستار مستشار رئيس جامعة الأقصر للتنمية المستدامة، والمهندسة رحاب أحمد اخصائي المشروعات بوزارة الاتصالات، والمهندسة ماجي منير ممثلا عن المجلس القومي للمرأة، وخالد سعيد مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصال والبوابة الإلكترونية بالمحافظة.

ومن جانبه التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة، بحضور هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، حيث أكد المحافظ على أهمية المبادرة باعتبارها تعبر عن مدى الجهود المبذولة من الدولة لرفع الوعي بمشكلات تغير المناخ وضرورة مشاركة المواطنين ودمج المجتمع المحلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتعامل مع آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج الخاصة بها.

يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار من دولة رئيس الوزراء، وتنفذ تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والمجلس القومي للمرأة.